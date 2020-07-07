Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке в РФ

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Переводчик, а английского может заработать от 150 до 200 тысяч, менеджер по развитию бизнеса в петербургской компании — от 100 тысяч, специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года — до 120 тысяч рублей. Кроме того, как отмечается, удаленную работу с высокой зарплатой предлагают в IT-сфере. Например, PHP-программист с опытом работы от 3 лет может рассчитывать на доход в 110 рублей.

«Одну из самых высоких зарплат — до 250 тысяч рублей на удаленке может получать главный бухгалтер в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Самую большую зарплату за работу, которую можно выполнять дистанционно, в России могут получать главные бухгалтеры — до 250 тысяч в месяц. Это следует из отчета сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно