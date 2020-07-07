06 июля 2020

В Тюмени вынесли приговор убийце стрелка из ТРЦ «Кристалл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
Ширака Саргсяна признали виновным в убийстве Павла Колозяна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени признал виновным Ширака Саргсяна в убийстве Павла Колозяна, который тюменцам известен как стрелок из ТРЦ «Кристалл». Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. По его словам, Саргсян был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

«Приговор должны были огласить еще в 10:00, но оглашение несколько раз откладывали из-за того, что подсудимого долго везли из заводоуковского следственного изолятора. Саргсяна признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Тело Колозяна с огнестрельными ранениями было обнаружено 8 февраля в районе ТЭЦ-2. Главного подозреваемым стал Ширак Саргсян. Как установило следствие, причиной убийства стал конфликт между земляками на почве личной неприязни.

В областной прокуратуре подтвердили, что в Тюмени 7 июля был осужден 42-летний мужчина за убийство молодого человека 1991 г. р. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Фамилии и имена фигурантов уголовного дела ведомством не уточняются. Там пояснили, что погибший при жизни угрожал обвиняемому, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Ранее агентство писало о том, что в июле 2019 года Колозян утроил стрельбу в тюменском торговом центре «Кристалл». За это он был приговорен к 11 месяцам исправительных работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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