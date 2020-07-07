В Курган вернулся батюшка Владимир Дедов (справа), которого со скандалом уволил экс-митрополит Курганский и Белозерский Иосиф (слева) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отец Владимир Дедов, который покинул Курган после скандала с прежним митрополитом Курганским и Белозерским Иосифом, вернулся в город. Пока он работает в режиме командировки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе епархии.

«Он [Владимир Дедов] находится во временной командировке в Курганской епархии. Полгода будет служить в кафедральном соборе Александра Невского», — уточнили URA.RU в пресс-службе епархии.

Там также отметили, что Дедов числится штатным клириком Екатеринбургской епархии. В Курган он прибыл по решению митрополита Курганского и Белозерского Даниила.

Скандал с разоблачением митрополита Курганского и Белозерского Иосифа произошел в Кургане в 2016—2017 годах. Владыка снял Дедова с поста настоятеля Рябковского храма после участия священника в ДТП. Затем после публичного извинения Дедова владыка захотел, чтобы священник «взял на себя» то, что не совершал.

Владимира Дедова по инициативе митрополита лишили сана. Был инициирован сбор подписей прихожан против митрополита, руководству РПЦ в Москву были направлены многочисленные жалобы на предстоятеля курганской церкви. В декабре 2018 года на официальном сайте Московского патриархата был опубликован приговор Общецерковного суда, который констатировал, что Дедов выполнил все предписанные ограничения и может рассчитывать на прощение. Запрещенный клирик Курганской епархии Владимир Дедов был восстановлен в сане и отправлен на служение в Свердловскую область.

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Владимир Дедов (посередине) находится во временной командировке в Курганской епархии Фото со страницы в соцсети Mishel Proto