Екатеринбуржец пригрозил убить жену за покупку дорогих продуктов

Бывший тренер напал на женщину из-за еды Фото: Илья Московец © URA.RU

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила в суд дело местного жителя, угрожавшего убить бывшую жену после покупки дорогих продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Фигурантом дела стал бывший тренер футбольного клуба «ВИЗ-Синара», ныне занимающийся бизнесом. В период эпидемии коронавируса у него возникли финансовые затруднения, и мужчина был вынужден взять кредит в банке на 150 тысяч рублей.

По версии следствия, 19 апреля мужчина вернулся домой пьяным и увидел, что его бывшая жена, с которой он продолжал жить, вместо того, чтобы в сложный период экономить деньги, купила слишком дорогие на его взгляд продукты. Тренер ударил жену по лицу, после чего она попыталась закрыться в ванной комнате. Будучи более сильным, он помешал ей спрятаться и начал душить. «Наносил при этом удары кулаками обеих рук по голове, а также ногой в грудную клетку. При этом нецензурно выражался и угрожал убийством», — добавила Канатова.

В какой-то момент женщине удалось вырваться, и она побежала в полицию писать заявление. Бывшему тренеру за нападение на женщину грозит до двух лет колонии.