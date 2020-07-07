Ставки по ипотеке снизились на 0,5 процентных пункта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта. Об этом информирует пресс-служба госбанка.

Если регистрировать сделку онлайн, то минимальная ставка на готовое жилья в ипотеку составит 7,3%. Минимальная ставка в рамках программы господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке составит 1,2% с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования. Ставка 4,7% будет при регистрации сделки в электронном виде. «В июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — объяснил снижение ставок директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Минимальная ставка в рамках специальной программы с застройщиками определена в 4,1% годовых на первые два года, затем она вырастет до 7,6%. По программе с дисконтом на весь срок при регистрации сделки в электронном виде она составит 5,4%.

Снижение ипотечных ставок в России экономисты объясняли льготными программами, а также снижением ключевой ставки Центробанка, пишет « Федеральное агентство новостей ». Президент Владимир Путин подчеркнул, что льготная ипотека теперь распространяется на новое жилье до шести миллионов рублей, напоминает издание «Дни.ру».

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