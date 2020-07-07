Екатеринбуржец Дмитрий Пумпянский (справа) обсуждает создание совместного предприятия с челябинцем Юрием Антиповым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его челябинский коллега Юрий Антипов готовят создание совместного предприятия. Предполагается, что оно станет крупнейшем в России производителем нержавеющей стали, сообщили URA.RU сразу несколько источников из окружения промышленников и высокопоставленные чиновники.

«Пумпянский и Антипов обсуждают СП. Пока непонятно, на территории какого региона будет расположено основное производство. Челябинский электрометаллургический комбинат может войти в СП одним или двумя цехами по выпуску ферросплавов, которые будут поставляться на головной завод для производства нержавеющей стали. „СКБ-банк“ Пумпянского будет финансировать проект, а его группа „Синара“ — реализовывать», — полагает собеседник.

Один из участников переговоров — Павел Ходоровский (на фото), родной брат Михаила Ходоровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным высокопоставленного источника, переговоры с властями Свердловской и Челябинской областей ведут Пумпянский и Антипов лично. От их имени выступают также родные братья — гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский и гендиректор группы «Синара», председатель совета по стратегическому развитию ПАО «СКБ-банк» Михаил Ходоровский.

Другой инсайдер подчеркивает, что до конкретики еще далеко. «Не урегулирована масса вопросов. Например, 50% ЧЭМК принадлежит Александру Аристову. Когда он узнал о проекте создания СП с Пумпянским, предложил свою долю Антипову. В цене стороны пока не сошлись», — отмечает он.

В Челябинске обсуждается также версия, что Пумпянский и Антипов готовят СП для одного из влиятельнейших людей страны, из окружения первых лиц. А сами уральские бизнесмены лишь администрируют процесс, у них не будет долей в предприятии.

Близкий к Аристову источник опроверг, что переговоры с Пумпянским по новому производству имеют отношение к челябинскому комбинату. «Это будет отдельное предприятие, никак не связанное с ЧЭМК», — пояснил он, воздержавшись от дальнейших комментариев. Инсайдер со стороны Антипова обещал, что до конца недели будет официальное сообщение от пресс-службы комбината. Директор по коммуникациям группы «Синара» Наталья Левицкая попросила направить запрос о комментарии. Он выслан 6 июня. На момент выхода новости ответа не было. Он будет добавлен, как только редакция получит его.

Один из вопросов, который предстоит решить, — выкуп доли Александра Аристова в ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пумпянский является акционером и председателем совета директоров Трубной металлургической компании, а также владельцем и президентом группы «Синара». Бизнесмен входит в список Forbes. В глобальном рейтинге 2019 года он занимал 1057-е место, в феврале его состояние оценивалось в 2,2 млрд долларов.

Аристов и Антипов делят бизнес, который вместе строили с конца 1980-х годов. ЧЭМК пока остается в совместном владении. Аристов передает 50% долей в «Арианте» своему партнеру, а Антипов отдает ему свою половину в «Кубань-Вино».

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