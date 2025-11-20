Кая Каллас открыто заявила, что ЕС намерен ослабить Россию Фото: Официальный сайт президента Украины

План Евросоюза по Украине состоит из двух пунктов и один из них заключается в том, чтобы ослабить Россию. Об этом открыто заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«У ЕС есть абсолютно четкий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину», — подчеркнула Каллас. Она также отметила эффективность санкций против России, которые, по ее словам, позволяют снизить доходы страны от продажи углеводородов.

Причем, по ее словам, действия Евросоюза «являются полностью законными». Глава евродипломатии добавила, что продолжит подобные действия в сторону России.

