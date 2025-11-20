Трамп остановит все дела о коррупции на Украине, если Киев примет новый мирный план

Трамп предлагает Зеленскому заключить сделку Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп готов прекратить все коррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его приближенных, если украинский лидер одобрит предложенный Вашингтоном новый мирный план. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Трамп способен использовать американское влияние на НАБУ и САП, и Зеленский в обмен на согласие с планом может получить от Трампа гарантии безопасности, если захочет покинуть свой пост. При этом в случае принятия мирного плана он может позволить Зеленскому провести репрессии против политических противников», — пишет «Страна».

Американский мирный план для Украины, как сообщают СМИ, предполагает серьезные территориальные и военные уступки. Согласно ему, США и их союзники должны будут признать суверенитет России над Крымом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине.

Взамен Киев получит международные гарантии безопасности. Согласно порталу Axios, на этих территориях создадут демилитаризованную зону, украинская армия будет существенно сокращена и лишится дальнобойного оружия. На всей территории Украины запретят размещение иностранных войск, а русский язык может получить статус государственного.