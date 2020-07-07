Власти ЯНАО выкупят объект у скандального проекта полпредства

Мостовой переход обойдется властям ЯНАО в 1,2 млрд рублей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальские власти должны будут возместить «Корпорации Развития» более 1,2 млрд рублей в обмен на право собственности над мостом через реку Надым. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда ЯНАО.

«Признать за Ямало-Ненецким автономным округом право собственности на сооружение — „Мостовой переход через реку Надым на 991 км а/д Сургут — Салехард, участок Старый Надым — Надым, км 982- км 1000“, протяженностью 4031 метров», — говорится в документе. Полная стоимость объекта, согласно определения суда, превышает 1,2 млрд рублей.

Истцом по делу выступал департамент имущественных отношений ЯНАО. При этом ответчик заявил о невозможности передать объект в добровольном порядке и не смог самостоятельно определить стоимость моста.

Получить комментарий АО «Корпорация Развития» не удалось. По указанным на сайте проекта телефонам на звонок агентства никто не ответил.

Строительство моста через Надым осуществлялось «Корпорацией Развития» и было завершено в июне 2017 года, тогда же он был зарегистрирован в качестве собственности. Мостовой переход структурно является частью железнодорожного Северного широтного хода «Обская-Салехард -Надым-Пангоды-Новый Уренгой-Коротчаево».

Ранее сообщалось, что правительство ЯНАО отказывается от финансирования «Корпорации Развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») в 2020 году. Часть объектов, в числе которых мост через реку Пур, рыбоводном заводе в поселке Тазовский и детском саде на 240 мест, власти региона решили достраивать самостоятельно.