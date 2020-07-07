Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

С началом ограничений из-за пандемии коронавируса зарплаты упали лишь на 2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Минэкономразвития опровергла резкое падение доходов россиян. Об этом говорится в сообщении министерства.

«В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Минэкономразвития. Отмечается, что, по данным Росстата, доходы россиян в начале года выросли на 3,3%. С началом ограничений из-за пандемии коронавируса зарплаты упали лишь на 2%.

Ранее сообщалось, что почти 45% россиян выживают на зарплату ниже 15 тысяч рублей. В феврале таких граждан было 38,1%.

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