Минэкономразвития не считает, что россияне резко обеднели

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С началом ограничений из-за пандемии коронавируса зарплаты упали лишь на 2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Минэкономразвития опровергла резкое падение доходов россиян. Об этом говорится в сообщении министерства.

«В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Минэкономразвития. Отмечается, что, по данным Росстата, доходы россиян в начале года выросли на 3,3%. С началом ограничений из-за пандемии коронавируса зарплаты упали лишь на 2%.

Ранее сообщалось, что почти 45% россиян выживают на зарплату ниже 15 тысяч рублей. В феврале таких граждан было 38,1%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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