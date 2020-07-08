Фирма Сергея Вильшенко работает в Челябинске с 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области 8 июля вернется к рассмотрению иска прокуратуры региона к ООО «Лидер Плюс», которое возглавляет экс-начальник отдела ФСБ в Златоусте Геннадий Вильшенко. От фирмы, занимающейся принудительной эвакуацией авто в Челябинске, требуют снести штрафстоянку и вернуть городу незаконно используемый участок.

В качестве третьих лиц к процессу привлечены министерство дорожного строительства и транспорта области, администрация и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации (КУИЗО) Челябинска, а также муниципальное учреждение «Городские парковки». В адрес последнего в определении суда содержится особое требование принять участие в разбирательстве. Министерству предложено изложить суду свое мнение о появлении штрафстоянки ответчика на спорном участке.

Договор о принудительной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей с ООО «Лидер Плюс» истекает 19 августа. Тяжба между фирмой и надзорным ведомством тянется с января 2020 года. Прокуратура требует не только освободить участок, но и привести его в исходное состояние «путем демонтажа ограждения по периметру территории, двух въездов с откатными воротами, двух будок охранников».

ООО «Лидер Плюс» работает в Челябинске с 2016 года. Вильшенко также контролировал регионального оператора по обращению с коммунальными отходами — ООО «Центр коммунального сервиса». До сентября 2017 года ЦКС владела семья экс-губернатора Бориса Дубровского, через год его основными бенефициарами стали фирмы из Москвы.

Предписание МКУ «Городские парковки» выделено жирным шрифтом и даже восклицательным знаком, что не характерно для юридических документов Фото: скрин определения Челябинского арбитражного суда