КРК «Рифей» будет строить новая фирма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области расторгло контракт с фирмой «Стройтрансоюз», выполнявшей работы по строительству новых корпусов конно-спортивного комплекса «Рифей» в Челябинске. Совладелец фирмы Михаил Азамтов стал фигурантом нескольких уголовных дел. Документ о расторжении договора выложен в базе данных сервиса СБИС.

«Ввиду изменения обстоятельств контракт решено расторгнуть по соглашению сторон», — говорится в документе. От фирмы подпись под соглашением поставил отец Михаила Азаматова, Равкат. который руководит предприятием. В документе указано, что «Стройтранссоюз» еще не успел освоить свыше 137 млн рублей.

Контракт на строительство новых корпусов «Рифея» был заключен в декабре 2018 года. Общая сумма контракта составила 196,6 млн рублей. Как сообщил URA.RU источник в минстрое, по изменившимся обстоятельствами следует понимать уголовные дела, возбужденные в отношении Азаматова-младшего, которого задержали в феврале по обвинению в мошенничестве.

Это дело было возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты области (КСП). Находясь в СИЗО Азаматов дал показания на замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяну Антонову и директора подведомственного ей ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова. Заявил, что давал им взятки во время строительства биатлонного стадиона в Златоусте.

Абаимова и Антонову задержали в начале апреля, оба остаются в СИЗО. Позже Азаматов стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве. На этот раз речь шла об олимпийском центре по шорт-треку в Челябинске, возведением которого также занималась фирма Азаматов.