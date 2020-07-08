07 июля 2020

Экс-сотрудников Минпромторга РФ заподозрили в мошенничестве. Сумма ущерба — 110 млн

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Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, уголовное дело, судебный процесс
Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности. Общая сумма ущерба отставила 110 млн рублей.

«Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупных размерах“», — пишут «Известия». Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Минипромторг России заключил данные контракты с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод». Фирма должна была разработать несколько моделей токарно-шлифовальных станков в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база». Но неустановленные должностные лица сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. Оборудование так и не было запущено в серийное производство.

Ранее полиция задержала замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Некая предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки РФ, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, однако они были выполнены некачественно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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