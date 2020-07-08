Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности. Общая сумма ущерба отставила 110 млн рублей.
«Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупных размерах“», — пишут «Известия». Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Минипромторг России заключил данные контракты с ООО «ТД «Рязанский станкостроительный завод». Фирма должна была разработать несколько моделей токарно-шлифовальных станков в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база». Но неустановленные должностные лица сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. Оборудование так и не было запущено в серийное производство.
Ранее полиция задержала замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Некая предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки РФ, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, однако они были выполнены некачественно.
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