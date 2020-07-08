07 июля 2020

Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам стоит опасаться сообщений из Китая о новом свином гриппе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы. Такое предупреждение сделал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

«Надо бояться сообщений из Китая о новом свином гриппе. Потому что, если он придет, это будет пандемия, это будет вспышка с миллионом смертей», — цитирует «Комсомольская правда» доктора Мясникова. Если коронавирус убивает пожилых и немощных людей, то новый свиной грипп представляет опасность для детей и молодых, добавил он.

Мясников также отметил опасность птичьего гриппа. По его словам, смертность от этой инфекции составляет 35-45%. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса — это учения, которые показали, что человечество не готово к подобным вспышкам. Доктор Мясников не уверен, что использование медицинских масок способно остановить эпидемию.

Ранее в СМИ появилась информация, что на востоке Китая диагностировали лихорадку денге у пациента. Лихорадка денге — вирусная инфекция, симптомами которой являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли, уточняет RT. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль призвал россиян не пренебрегать средствами индивидуальной защиты в общественных местах, передает «Общественное телевидение России».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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