Глава Сургутского района Андрей Трубецкой (слева) не смог оставить без внимания видео со своим участием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой оскорбился видеороликом со своим участием, который был выложен в паблик «Лянтор против коррупции». Теперь он просит прокуратуру найти и наказать его авторов, о чем URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это юмористическое видео на самом деле посвящено главе Лянтора Сергею Махине, он там главный фигурант. Буквально в одном кадре там мелькает фото главы Сургутского района. В итоге, Махиня даже не обратил внимание на него, а Трубецкой начал жаловаться в прокуратуру», — сообщил инсайдер. Мэр Лянтора в разговоре с URA.RU заявил, что сам ролик не видел, но никакого желания выяснять отношения с его авторами у него нет. «На политиков даже карикатуры делают. Поэтому обижаться смысла нет», — считает Махиня.

Начальник пресс-службы мэрии Сургутского района Любовь Иванцова заявила, что размещенное видео оскорбляет честь и достоинство Трубецкого как гражданина РФ и дискредитирует его деловую репутацию как высшего должностного лица. «Глава района обратился в прокуратуру района с просьбой установить лицо, либо лиц, распространивших оскорбительное видео, и принять предусмотренные законодательством меры по факту оскорбления», — прокомментировала Иванцова.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района уже жаловался на общественников в правоохранительные органы, которые позволяли себя критику в адрес мэрии.