Россияне назвали самое безопасное место для летнего отдыха

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Дача Андрея Заленского в Касли, Челябинская область, природа урала, водохранилище, каслинский пруд, мостки, осень
Больше половины россиян уверены в безопасности путешествий на дачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Больше половины россиян считают свои дачи самым безопасным местом для отдыха. К такому выводу пришли аналитики тревел-сервиса «Туру.ру».

«53 процента признались, что считают дачу самым надежным направлением в сложившейся ситуации», — пишет lenta.ru. Еще 13 процентов считают, что во время пандемии нужно избегать регионов с пляжным отдыхом и отправится в Карелию или на Алтай.

Девять процентов респондентов выбрали бы путешествие в Сочи или Крым. Еще девять отправились бы в поездку на российские острова. Восемь процентов поехали бы в европейские страны, а еще два — в страны СНГ. Шесть процентов принявших участие в опросе предпочтут санаторно-курортный отдых в России.

Ранее аналитики сообщили, что россияне возвращаются к привычным темпам бронирования билетов на самолеты и поезда. Еще в апреле билеты покупали перед самой поездкой, а уже в мае путешественники стали бронировать их заранее, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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