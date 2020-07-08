Россияне назвали самое безопасное место для летнего отдыха

Больше половины россиян уверены в безопасности путешествий на дачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больше половины россиян считают свои дачи самым безопасным местом для отдыха. К такому выводу пришли аналитики тревел-сервиса «Туру.ру».

«53 процента признались, что считают дачу самым надежным направлением в сложившейся ситуации», — пишет lenta.ru. Еще 13 процентов считают, что во время пандемии нужно избегать регионов с пляжным отдыхом и отправится в Карелию или на Алтай.

Девять процентов респондентов выбрали бы путешествие в Сочи или Крым. Еще девять отправились бы в поездку на российские острова. Восемь процентов поехали бы в европейские страны, а еще два — в страны СНГ. Шесть процентов принявших участие в опросе предпочтут санаторно-курортный отдых в России.

Ранее аналитики сообщили, что россияне возвращаются к привычным темпам бронирования билетов на самолеты и поезда. Еще в апреле билеты покупали перед самой поездкой, а уже в мае путешественники стали бронировать их заранее, передает телеканал 360.

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