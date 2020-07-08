В России утвердили правила медпомощи при эпидемиях

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Правительство утвердило алгоритм действий для медиков в случае эпидемий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при возникновении угрозы эпидемии. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

«При неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах», — написано в документе. Кроме того, для лечения больных будут привлекаться врачи любой специализации, а также фармацевты, прошедшие краткосрочные программы обучения.

Больничные листы будут выдаваться в электронной форме с письменного согласия пациента. Медики будут руководствоваться временным порядком оказания помощи, в него будут включены требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Этот порядок будет утверждать Минздрав с учетом актуальной эпидобстановки, отмечает RT. В правительстве подчеркивают, что утвержденный алгоритм действий был отработан во время пандемии коронавируса и показал свою эффективность. Утверждение такого порядка действий на уровне кабмина позволит оперативно реагировать на возникновение подобных угроз, заключили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в России внедряется система, которая позволит отслеживать контакты лица, заразившегося коронавирусом. С помощью геолокации алгоритм будет составлять список находившимся рядом людей, а также тех, кто контактировал с ним по телефону, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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