Адвокат Сафронова: у следствия нет доказательств госизмены

Ивану Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Следствие не предоставило доказательств, которые бы обосновали вину в госизмене советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

«Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану», — приводит слова Павлова ТАСС из его интервью радиостанции «Эхо Москвы». По мнению адвоката, именно этот факт отличает это дело от других таких же дел. Он подчеркнул, что в деле Сафронова нет ничего того, что могло бы прояснить обоснованность подозрений.

По данным «Коммерсанта», следователи, ходатайствуя об аресте, сообщили, что вина Сафронова доказывается результатами трех проведенных по делу экспертиз. Также в оперативно-розыскных мероприятиях в правоохранительных органах обозначили «прослушку» телефона и данные из почтовых отправлений Сафронова, отметили в издании.

Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене, журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Свою вину экс-журналист не признал, напоминает «Утро.ру». На защиту Сафронова встали многие российские журналисты, которые вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. В итоге более 20 журналистов были задержаны, в том числе журналистка Ксения Собчак. Вечером 7 июля Лефортовский суд вынес меру пресечения Сафронову в виде двух месяцев ареста.

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