07 июля 2020

В Свердловской области пропал 9-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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К поискам подключилась полиция и следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На озере Балтым в пригороде Екатеринбурга потерялся ребенок. Начались поиски, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«В поисках пропавшего 9-летнего мальчика в районе Балтыма принимают участие, в том числе, и сотрудники СКР из города Верхняя Пышма, а также отдела криминалистики областного следственного комитета, проводится доследственная проверка. Совместно с органами полиции и МЧС, водолазами, волонтерами принимаются все возможные меры по установлению местонахождения пропавшего ребенка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, на момент публикации пропавший накануне вечером ребенок не был обнаружен, поиски продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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