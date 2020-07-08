В Свердловской области пропал 9-летний мальчик

К поискам подключилась полиция и следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На озере Балтым в пригороде Екатеринбурга потерялся ребенок. Начались поиски, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

«В поисках пропавшего 9-летнего мальчика в районе Балтыма принимают участие, в том числе, и сотрудники СКР из города Верхняя Пышма, а также отдела криминалистики областного следственного комитета, проводится доследственная проверка. Совместно с органами полиции и МЧС, водолазами, волонтерами принимаются все возможные меры по установлению местонахождения пропавшего ребенка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил URA.RU старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, на момент публикации пропавший накануне вечером ребенок не был обнаружен, поиски продолжаются.