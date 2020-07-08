В Трехгорном вспышка коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городе Трехгорном (Челябинская область) заболели коронавирусом девять сотрудников приборостроительного завода после того, как вернулись из теплоходного круиза. Об этом 8 июля в аккаунте завода сообщил директор предприятия Владислав Белобров.

«Буквально пару минут назад я получил эту информацию от главного санитарного врача города, — заявил в видеообращении к жителям Белобров. — Они участвовали в теплоходном круизе в конце июня». Видео выложено на странице «Говорим о ФГУП „ПСЗ“» во «ВКонтакте». По словам директора завода в круизе участвовали 43 человека.

Как отметил директор, после того как у некоторых сотрудников, вернувшихся с круиза, стала подниматься температура, их стали проверять на COVID-19. Всех контактировавших с ними отправили домой на самоизоляцию. На заводе проведена дополнительная санитарная обработка.

По данным оперативного штаба региона, накануне в Трехгорном было зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19, теперь к ним прибавилось девять новых. С начала пандемии в Челябинской области произошло 8 682 случая заражения.