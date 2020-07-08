07 июля 2020
06 июля 2020

В челябинском городе вспышка коронавируса. Болезнь привезли из круиза туристы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
В Трехгорном вспышка коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В городе Трехгорном (Челябинская область) заболели коронавирусом девять сотрудников приборостроительного завода после того, как вернулись из теплоходного круиза. Об этом 8 июля в аккаунте завода сообщил директор предприятия Владислав Белобров.

«Буквально пару минут назад я получил эту информацию от главного санитарного врача города, — заявил в видеообращении к жителям Белобров. — Они участвовали в теплоходном круизе в конце июня». Видео выложено на странице «Говорим о ФГУП „ПСЗ“» во «ВКонтакте». По словам директора завода в круизе участвовали 43 человека.

Как отметил директор, после того как у некоторых сотрудников, вернувшихся с круиза, стала подниматься температура, их стали проверять на COVID-19. Всех контактировавших с ними отправили домой на самоизоляцию. На заводе проведена дополнительная санитарная обработка.

По данным оперативного штаба региона, накануне в Трехгорном было зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19, теперь к ним прибавилось девять новых. С начала пандемии в Челябинской области произошло 8 682 случая заражения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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