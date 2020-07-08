07 июля 2020
06 июля 2020

Министр спорта Пермского края ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, епанов владимир
По данным источника, Владимир Епанов ушел в отставку по собственному желанию Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве и подтвердили в пресс-службе.

«Сегодня последний рабочий день Владимира Епанова в должности министра. Он ушел по собственному желанию», — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что исполнять обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края с 9 июля будет замминистра Марина Зиннер.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пермского края URA.RU подтвердили информацию. «Владимир Епанов покидает должность по собственному желанию. Ему предложены варианты продолжения работы, в частности заняться развитием школы бега», — рассказала URA.RU пресс-секретарь Виктория Лившиц.

Епанов был назначен на должность министра физической культуры и спорта Пермского края 4 июня 2018 года. С 2003 года был тренером по легкой атлетике. Он занял место Олега Глызина, который неожиданно ушел в отставку сразу после отпуска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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