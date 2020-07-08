Министр спорта Пермского края ушел в отставку

Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве и подтвердили в пресс-службе.
«Сегодня последний рабочий день Владимира Епанова в должности министра. Он ушел по собственному желанию», — сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что исполнять обязанности министра физической культуры и спорта Пермского края с 9 июля будет замминистра Марина Зиннер.
В пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пермского края URA.RU подтвердили информацию. «Владимир Епанов покидает должность по собственному желанию. Ему предложены варианты продолжения работы, в частности заняться развитием школы бега», — рассказала URA.RU пресс-секретарь Виктория Лившиц.
Епанов был назначен на должность министра физической культуры и спорта Пермского края 4 июня 2018 года. С 2003 года был тренером по легкой атлетике. Он занял место Олега Глызина, который неожиданно ушел в отставку сразу после отпуска.
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