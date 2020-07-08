07 июля 2020

Пропавший в Свердловской области 9-летний мальчик найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, аквалангист, водолаз
Вололазы нашли тело ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На озере Балтым под Екатеринбургом найден пропавший накануне девятилетний мальчик. Водолазы нашли труп ребенка на дне водоема.

«Точную причину смерти покажет экспертиза. Поисковой операции дан отбой. Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что 7 июля девятилетний мальчик приехал вместе с родителями из Екатеринбурга на пляж «Огонь» на озеро Балтым. В какой-то момент родители потеряли сына из виду и начали самостоятельно искать. Позже они обратились за помощью. В поисках принимали участие полиция, водолазы МЧС, волонтеры. В СКР проводится доследственная проверка.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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