Курганскому священнику, разоблачившему митрополита, нашли работу

Разоблачивший митрополита священник сможет восстановить храм Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандально известного разоблачением экс-митрополита Курганского и Белозерского Иосифа священника Владимира Дедова могут не отпустить из Кургана. Инсайдеры URA.RU, знакомые с ситуацией прочат ему карьеру в пределах региона — Дедова могут поставить восстанавливать один из разрушенных храмов.

«Я думаю, что пройдёт испытательный срок и его могут направить восстанавливать один из разрушенных храмов. Он ещё принесёт пользу курганской земле. Очень энергичный и трудолюбивый священник. Митрополит Даниил, зная организаторские способности был не против принять отца Владимира», — пояснил один из инсайдеров.

Другой источник добавил, что прихожане и священники с радостью восприняли возвращение Дедова, который сейчас числится заштатным клириком Екатеринбургской епархии, а в Кургане во временной командировке. «Да у него были ошибки, но сейчас заметно, что он изменился. Обдумал, наверное, многое, пережил. В Кургане у него все родные живут. Будет всем хорошо, если он тут и останется», — считает инсайдер.

Еще один осведомитель решил опровергнуть когда-то звучавшие в адрес Дедова обвинения в обогащении. Он уточнил, что отец Владимир в Кургане владеет двухкомнатной хрущёвкой, купленной в ипотеку и подаренной прихожанином машиной. «На широкую ногу он не жил. Все деньги, которые ему жертвовали он использовал на строительство храма. Ничего дорогого себе не приобрёл», — пояснил инсайдер.

В Курганской епархии URA.RU уточнили, что дальнейшие решения по работе Владимира Дедова примет правящий архиерей. Это случится после окончания временной командировки священника. Дозвониться до Дедова агентству не удалось.

Скандал с разоблачением митрополита Курганского и Белозерского Иосифа произошел в Кургане в 2016—2017 годах. Со слов Дедова, Иосиф обвинял священника в том, что Рябковский храм (который возглавлял Дедов) почти не приносил дохода, а вода из освященного источника рядом с церковью раздавалась бесплатно. Дедов считал, что священнослужение не должно превращаться в бизнес.

Владимира Дедова по инициативе митрополита лишили сана. В декабре 2018 года на официальном сайте Московского патриархата был опубликован приговор Общецерковного суда, который констатировал, что Дедов выполнил все предписанные ограничения и может рассчитывать на прощение. Запрещенный клирик Курганской епархии Владимир Дедов был восстановлен в сане и отправлен на служение в Свердловскую область.