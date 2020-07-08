Минпромторг России может потерять часть полномочий

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Открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года., кутепов андрей
По словам Андрея Кутепова, у торговли и промышленности разные цели Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Минпромторг России должен заниматься только промышленностью, а для контроля сферы торговли стоит создать отдельное ведомство. Такое предложение внес глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

«[Минпромторг] регулирует все отрасли промышленности: от легкой до авиастроения, торговлю (внешнюю, внутреннюю и электронную). Все это может вести к внутриведомственному конфликту», — цитирует РИА «Новости» Андрея Кутепова. По его словам, у торговли и промышленности разные цели. Отмечается, что министерство должно контролировать только производственную сферу.

Ранее экс-сотрудников Минпромторга заподозрили в мошенничестве. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности. Общая сумма ущерба отставила 110 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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