Тюменцы стали намного чаще погибать в ДТП

В ДТП на тюменских дорог погиб 81 человек Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В ДТП на дорогах Тюменской области за первые шесть месяцев 2020 года погиб 81 человек. Такие данные приводит региональное управление ГИБДД. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 55 летальных случаев.

«Нас очень беспокоит, что каждое пятая дорожная авария происходит с участием пешеходов — эти ДТП характеризуются большой тяжестью последствий для людей. С начала года на дорогах региона погибли 16 пешеходов, 206 ранены», — отметил — отметил начальник управления Александр Селюнин. При этом рост числа погибших в целом в ведомстве не объясняют.

По информации ГИБДД, за первое полугодие в регионе произошло 1027 ДТП. Это на 17,2% меньше, чем за шесть месяцев 2019 года.