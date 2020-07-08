Пробы взяли накануне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловском заксобрании получили результаты проведенных накануне тестов на коронавирус. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, их держат в секрете, но судя по явному облегчению среди народных избранников, пробы отрицательные.

Тестирование депутатов провели после того, как заразился один из членов комитета по бюджету — известие об этом разнеслось по заксобранию в понедельник 6 июля. До этого коронавирус выявили у члена комитета по региональной политике, несколькими неделями раньше — в комитете по социальной политике.

Социальный комитет уже успел выйти из карантина, предполагалось, что в самоизоляцию уйдут два других «ковидных» подразделения парламента. Между тем, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков заявил о том, что не намерен прерывать работу. Заседания всех комитетов регионального парламента состоятся на следующей неделе, а в ходе пленарки 21 июля депутатам предстоит заслушать ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В заксобрании выражают надежду, что подхватившие COVID-19 законодатели к этой дате уже вернутся в строй здоровыми.