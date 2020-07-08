07 июля 2020

Свердловское ЗС получило результаты тестов на коронавирус. Депутаты затаили дыхание

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Пробы взяли накануне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В свердловском заксобрании получили результаты проведенных накануне тестов на коронавирус. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, их держат в секрете, но судя по явному облегчению среди народных избранников, пробы отрицательные.

Тестирование депутатов провели после того, как заразился один из членов комитета по бюджету — известие об этом разнеслось по заксобранию в понедельник 6 июля. До этого коронавирус выявили у члена комитета по региональной политике, несколькими неделями раньше — в комитете по социальной политике.

Социальный комитет уже успел выйти из карантина, предполагалось, что в самоизоляцию уйдут два других «ковидных» подразделения парламента. Между тем, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков заявил о том, что не намерен прерывать работу. Заседания всех комитетов регионального парламента состоятся на следующей неделе, а в ходе пленарки 21 июля депутатам предстоит заслушать ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В заксобрании выражают надежду, что подхватившие COVID-19 законодатели к этой дате уже вернутся в строй здоровыми.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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