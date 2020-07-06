05 июля 2020

Еще один свердловский депутат подхватил коронавирус. Все заксобрание сдает анализы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области перед уходом на летние каникулы. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, зал заседаний, законодательное собрание со
Депутатам предстоит очередное тестирование на COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В свердловском заксобрании — очередной случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На сей раз заболевание выявлено у одного из членов комитета по бюджету. Информацию подтвердил его председатель Владимир Терешков.

По его словам, заболевший депутат изолирован, а всем его коллегам во вторник, 7 июля предстоит пройти тест на коронавирус. При этом, подчеркнул Терешков, комитет продолжает работать в здании областного парламента.

Другие депутаты сообщают о полной изоляции членов комитета. Стоит отметить, что это уже третий случай заражения коронавирусом в свердловском заксобрании. В карантине уже успел посидеть комитет по социальной политике, также инфекция обнаружили у членов комитета по региональной политике. По словам депутатов, состояние заболевшего коллеги опасений пока не вызывает.

Коронавирус свирепствует не только в заксобрании. На минувшей неделе в ковидном госпитале умерла от тромбоэмболии депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина. Также известно о заражении екатеринбургского депутата Владимира Крицкого.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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