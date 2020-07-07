В свердловском заксобрании нарушили коронавирусный карантин

Глава бюджетного комитета Владимир Терешков отказался самоизолироваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков нарушает предписание Роспотребнадзора. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, глава комитета 7 июля приехал на работу. Помимо него в здании на Бориса Ельцина, 10 появились еще три члена бюджетного комитета.

Между тем, накануне стало известно о том, что у одного из представителей этого подразделения парламента выявлен COVID-19. Данный факт агентству подтвердил и сам Терешков. По его словам, заболевший изолирован, а комитет продолжит работу в плановом режиме. Сегодня все народные избранники пройдут тестирование на коронавирус.

Между тем, коллеги Терешкова утверждают, что комитету предписано в полном составе уйти в карантин до выяснения, нет ли среди его членов других зараженных. Как сообщало URA.RU, за несоблюдение карантина законодательство предусматривает санкции для граждан.

Впрочем, в здании заксобрания замечены и представители другого «ковидного» комитета — по региональной политике . Они прошли тестирование и покинули областной парламент.

9 июля должен состояться совет заксобрания, на котором предстоит утвердить повестку ближайшего парламентского заседания. Следующая неделя будет посвящена работе комитетов, а 21 июля в ходе пленарки депутатам предстоит заслушать отчет губернатора Евгения Куйвашева.