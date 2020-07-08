Санкт-Петербург и Ленинградская область готовятся к объединению

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Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского
При объединении регионов будут ориентироваться на улучшение условий жизни граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовятся к запуску процесса интеграции регионов. Совместное заседание двух правительств планируют на август, передает радио «Говорит Москва».

«О запуске процесса интеграции власти договорились в феврале», — сообщают в издании. Отмечается, что первым делом планируется объединить экономику и социальную сферу. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призывал при объединении не просто менять границы, а ориентироваться на улучшение условий жизни граждан.

Вопрос об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области поднимается с 2008 года. Тогда создать из двух субъектов в один предложила прежний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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