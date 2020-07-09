Власти Кургана задолжали миллионы рублей за молоко для детсадов

Компания «Фламинго-М» уже второй год не может добиться от властей своевременной оплаты за поставленную продукцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Несколько миллионов рублей задолжали бюджетные организации Кургана компании «Фламинго-М» за молочную продукцию для детского питания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании Игорь Афонасов.

«На 25 июня общая задолженность составляет 5,3 млн рублей, в том числе просроченная — 2,7 млн», — заявил Афонасов. Долги копятся с первого квартала 2020 года. Детские сады Кургана задолжали 3,7 млн рублей, МУП «Комбинат питания» (обеспечивает питанием школы города) — 1,2 млн. «Ведется претензионная работа и судебные разбирательства, но это дело минимум двух-трех месяцев», — добавил бизнесмен.

Из-за ситуации с коронавирусом выручка компании сократилась вдвое, так как школы и многие детсады весной не работали, однако отрасль не признали пострадавшей от пандемии. «У нас копится задолженность перед поставщиками молока, переработчиком, налоговая задолженность», — отметил Афонасов. О своей проблеме бизнесмен заявлял на сайте «Обратись». В городском департаменте финансов ответили, что задолженность будет погашаться по мере поступления средств в бюджет. Сейчас обращение №5224 от 15 июня убрано из публичного доступа, при попытке зайти по ссылке сообщается: «Доступно только владельцу».

«Фламинго-М» судится с «Комбинатом питания» из-за долга в 1,2 млн рублей. По данным картотеки арбитражных дел очередное заседание назначено на 13 августа. Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии URA.RU не удалось, направлен письменный запрос. В начале июня директор «Комбината питания» Тимофей Щербин в ответ на претензию «Фламинго-М» признавал, что задолженность образовалась из-за того, что питание в школы во время режима самоизоляции не поставлялось (копия письма есть в распоряжении редакции). Рассчитаться за поставленную продукцию получится только после 30 октября.

Бюджетные организации копят миллионные долги за молочную продукцию перед «Фламинго-М» уже не в первый раз. В 2019 году они накопили задолженность, превышающую восемь миллионов рублей. Власти тогда также ссылались на тяжелую финансовую ситуацию. До 2019 года мэрия рассчитывалась за поставленную продукцию своевременно.