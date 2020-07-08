Минздрав РФ одобрил еще один препарат от коронавируса

«Коронавир» применяется для лечения легких форм COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Препарат от СOVID-19 «Коронавир» компании «Р-фарм» получил одобрение Минздрава РФ. Лекарство появилось в госреестре лекарственных средств.
«„Коронавир“ можно применять только в условиях стационара», — передает РИА «Новости». Отмечается, что препарат применяется для лечения легких форм COVID-19 и противопоказан беременным и детям.
Ранее Минздрав России одобрил для лечения коронавирусной инфекции препараты «Авифавир» и «Арепливир». Они созданы на основе японского фавипиравира, передает
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