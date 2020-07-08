Мэрия Екатеринбурга забирает у садоводов участки. Земля нужна под проект Пумпянского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, яблони цветут, сельское хозяйство, григорьевские сады, агротехнологии
Изъятие садовых участков необходимо для реализации логистического проекта для Универсиады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга объявила об изъятии земельных участков, расположенных в садовом товариществе «Пищевик» для муниципальных нужд. В качестве цели изъятия в документе, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике», указано строительство дороги, ведущей к объектам Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, включая деревню. Эту территорию будет застраивать группа «Синара», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Пумпянскому.

«Перечень и адреса расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества: ангар арочного типа и капитальное кирпичное двухэтажное здание, <…> деревянный одноэтажный дом с мансардой, расположенный <…> в садовом товариществе „Пищевик“», — говорится в сообщении о планируемом изъятии земельных участков. В пресс-службе городской администрации URA.RU пояснили, что сообщение опубликовано для того, чтобы найти владельцев участков. В соответствии в законом, они получат положенную компенсацию, подчеркнули в мэрии.

Новость по теме
Пумпянский продает землю в районе деревни Универсиады

В июне глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания земли в районе Новокольцовский возле «Екатеринбург-ЭКСПО», где планируется строительство деревни Универсиады-2023 и нескольких объектов для Игр. Решению о том, что деревня будет располагаться в Новокольцовском предшествовали споры между крупными финансово-промышленными группами. УГМК и «ЛСР» отстаивали площадку на «ВИЗе-Правобережном», «Синара» — площадку в Новокольцовском.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...