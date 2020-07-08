Изъятие садовых участков необходимо для реализации логистического проекта для Универсиады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга объявила об изъятии земельных участков, расположенных в садовом товариществе «Пищевик» для муниципальных нужд. В качестве цели изъятия в документе, опубликованном в «Екатеринбургском вестнике», указано строительство дороги, ведущей к объектам Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, включая деревню. Эту территорию будет застраивать группа «Синара», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Пумпянскому.

«Перечень и адреса расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества: ангар арочного типа и капитальное кирпичное двухэтажное здание, <…> деревянный одноэтажный дом с мансардой, расположенный <…> в садовом товариществе „Пищевик“», — говорится в сообщении о планируемом изъятии земельных участков. В пресс-службе городской администрации URA.RU пояснили, что сообщение опубликовано для того, чтобы найти владельцев участков. В соответствии в законом, они получат положенную компенсацию, подчеркнули в мэрии.

В июне глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания земли в районе Новокольцовский возле «Екатеринбург-ЭКСПО», где планируется строительство деревни Универсиады-2023 и нескольких объектов для Игр. Решению о том, что деревня будет располагаться в Новокольцовском предшествовали споры между крупными финансово-промышленными группами. УГМК и «ЛСР» отстаивали площадку на «ВИЗе-Правобережном», «Синара» — площадку в Новокольцовском.