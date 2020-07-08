Выборы в челябинское заксобрание хотят перенести из-за пандемии

Председателя ЗСО Владимира Мякуша просят донести предложение до губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Выборы в Заксобрание Челябинской области предложили перенести с 13 сентября 2020 года на март 2021 года. С таким предложением обратилась к спикеру регионального парламента Владимиру Мякушу региональная правозащитная организация «В защиту прав граждан».

Как пояснил URA.RU руководитель организации Виктор Карлов, предложение продиктовано двумя мотивами: усталостью населения от растянувшегося на неделю голосования по Конституции и невозможностью предвыборной работы в условиях карантина. «Как можно вести агитацию и сбор подписей, если до 12 июля 2020 года губернатор объявил режим повышенной готовности, а к 15 июля, то есть через три дня, нужно сдать в избиркомы подписные листы партий и кандидатов?» — говорится в документе.

Запрет массовых мероприятий, соблюдение самоизоляции исключает агитацию и сбор подписей в подъездах, во дворах и ТРК, на что всегда делали ставку. Это ставит в заведомо неравные условия кандидатов-самовыдвиженцев и небольшие партии, указывают общественники. «Полагаем целесообразным созвать внеочередное заседание ЗСО и решить поставленный вопрос, проявив политическую волю, а главное заботу о здоровье всех, кто участвует в выборах», — резюмируют авторы обращения.

«Мы уже получали подобные предложения, они звучали и на федеральном уровне. Но нужно понимать, что и решение такого рода может быть принято тоже на уровне РФ. Мы, со своей стороны, готовы провести выборы при любом развитии событий и в том формате, который обеспечит максимальную безопасность южноуральцев», — заявил URA.RU Мякуш.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. На них 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам в территориальных группах.