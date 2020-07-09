Экс-глава крупнейшего города ЯНАО заболел коронавирусом

Почетный гражданин Нового Уренгоя (ЯНАО), бывший глава городской думы Игорь Подовжний заболел коронавирусом и находится в больнице Екатеринбурга в тяжелом состоянии, сообщил читатель URA.RU. Официальные источники данную информацию пока никак не подтверждают.
«Подовжний на ИВЛ лежит четвертый день в Екатеринбурге», — коротко сообщил инсайдер. К сожалению, другой информации о состоянии 80-летнего экс-главы газовой столицы не сообщается.
В мэрии Нового Уренгоя подтвердить или опровергнуть данную информацию не смогли. «Не можем знать. Это врачебная тайна, кто нам скажет? К сожалению, нам врачи об этом не сообщают», — сообщили корреспонденту в горадминистрации.
Связаться по известным телефонам с сыном Игоря Подовжнего — депутатом думы Нового Уренгоя — также не удалось.Тем не менее в окружении депутата данную информацию неофициально также подтвердили.
Игорь Подовжний с 1997 года пять раз подряд избирался в новоуренгойскую городскую думу, а с 2005 по 2015 был ее председателем. После ликвидации «двуглавой» системы управления политик еще два года был советником главы Нового Уренгоя на общественных началах и возглавлял городскую Общественную палату.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «