Экс-глава крупнейшего города ЯНАО заболел коронавирусом

Игорь Подовжний (в центре) был главой гордумы Нового Уренгоя до 2015 года Фото: сайт администрации Нового Уренгоя

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почетный гражданин Нового Уренгоя (ЯНАО), бывший глава городской думы Игорь Подовжний заболел коронавирусом и находится в больнице Екатеринбурга в тяжелом состоянии, сообщил читатель URA.RU. Официальные источники данную информацию пока никак не подтверждают.

«Подовжний на ИВЛ лежит четвертый день в Екатеринбурге», — коротко сообщил инсайдер. К сожалению, другой информации о состоянии 80-летнего экс-главы газовой столицы не сообщается.

В мэрии Нового Уренгоя подтвердить или опровергнуть данную информацию не смогли. «Не можем знать. Это врачебная тайна, кто нам скажет? К сожалению, нам врачи об этом не сообщают», — сообщили корреспонденту в горадминистрации.

Связаться по известным телефонам с сыном Игоря Подовжнего — депутатом думы Нового Уренгоя — также не удалось.Тем не менее в окружении депутата данную информацию неофициально также подтвердили.

Игорь Подовжний с 1997 года пять раз подряд избирался в новоуренгойскую городскую думу, а с 2005 по 2015 был ее председателем. После ликвидации «двуглавой» системы управления политик еще два года был советником главы Нового Уренгоя на общественных началах и возглавлял городскую Общественную палату.