Зять Мишустина требует от Навального полмиллиона рублей

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
На Алексея Навального подан иск за оскорбление чести и достоинства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Александр Удодов, зять премьер-министра Михаила Мишустина, требует от блогера Алексея Навального компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает источник в пресс-службе Люблинского суда.

«В своем иске Удодов просит опровергнуть и признать не соответствующей действительности информацию, размещенную на YouTube ответчиком», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Ранее Удодов подал в суд на Навального. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд третьего июля.

Удодов был вице-президентом нефтегазовой компании «Итера», напоминают «Ведомости». Согласно открытым источникам, с 2008 года Удодов был женат на сестре Мишустина Наталии Стениной. В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил на своем youtube-канале расследование о Мишустине и его семье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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