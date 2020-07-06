Зять Мишустина подал в суд на Навального

Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск от зятя российского премьер-министра Михаила Мишустина. Бизнесмен Александр Удодов подал в суд на блогера Алексея Навального.
«К нам поступило исковое заявление от Александра Удодова о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ) к Алексею Навальному», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы суда. Иск поступил в суд третьего июля. Судьей назначили Наталью Максимовских, сейчас дело находится у нее.
Ранее Удодов был вице-президентом нефтегазовой компании «Итера», напоминают «Ведомости». Также ему принадлежит крупнейший в России производитель шампиньонов — компания «Грибная радуга» и торгово-развлекательные центры «У Речного» на Речном вокзале и «Атлас» в Одинцовском районе Подмосковья и бальнеологический курорт «Термы» в Краснодарском крае.
Согласно открытым источникам, с 2008 года Удодов был женат на сестре Мишустина Наталии Стениной. В январе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование на своём youtube-канале о Мишустине и его семье.
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