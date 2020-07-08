Подмосковье смягчает карантин вслед за столицей

В Московской области собираются снять часть запретов, связанных с эпидемией коронавируса. О новом этапе отмены карантина сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Наша задача — к пятнадцатому июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — цитирует Воробьева сайт «Подмосковье сегодня».
По словам губернатора, в регионе снижается число новых пациентов с COVID-19, освобождаются койки в больницах. В скором времени власти свернут временные госпитали в «Патриоте» и «Крокус Экспо». При этом чиновник напомнил, что масочный режим в Подмосковье сохраняется.
Ранее в области заработали детские сады, а с 15 июля открываются летние лагеря. Они будут принимать детей с соблюдением всех эпидемиологических мер.
В начале недели вирусолог Павел Волчков исключил в Москве вторую вспышку заболеваемости COVID-19. По его словам, больше половины горожан выработали иммунитет к вирусу.
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