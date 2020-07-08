Подмосковье смягчает карантин вслед за столицей

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, автобус, общественный транспорт, масочный режим, коронавирус
С середины июля в регионе заработают аттракционы, рестораны и пляжи Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Московской области собираются снять часть запретов, связанных с эпидемией коронавируса. О новом этапе отмены карантина сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача — к пятнадцатому июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — цитирует Воробьева сайт «Подмосковье сегодня».

По словам губернатора, в регионе снижается число новых пациентов с COVID-19, освобождаются койки в больницах. В скором времени власти свернут временные госпитали в «Патриоте» и «Крокус Экспо». При этом чиновник напомнил, что масочный режим в Подмосковье сохраняется.

Ранее в области заработали детские сады, а с 15 июля открываются летние лагеря. Они будут принимать детей с соблюдением всех эпидемиологических мер.

В начале недели вирусолог Павел Волчков исключил в Москве вторую вспышку заболеваемости COVID-19. По его словам, больше половины горожан выработали иммунитет к вирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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