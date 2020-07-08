Директор нефтесервисной компании из Нижневартовска умело уходила от налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре возбуждено уголовное дело против директора нефтесервисной компании, которая подозревается в уклонении налогов на сумму в 590 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, предпринимательница в период с января 2015 по декабрь 2017 года предоставляла в ИФНС декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо недостоверными сведениями. Таким образом, злоумышленница уклонилась от уплаты налогов на сумму более 590 миллионов рублей. «Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о директоре компании «Нефтесервис» Екатерине Симаковой. «Преступная схема была выявлена сотрудниками ОБЭП, которые затем передали материалы в следственный комитет», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО правоохранительными органами был задержан глава общества инвалидов из Ханты-Мансийского района Петр Зайцев, который путем фиктивной отчетности за трудоустройство людей с ограниченными возможностями смог получить у двух нефтяных компаний сумму в 45 млн рублей.