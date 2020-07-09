В соцсетях обвиняют родителей выпускника, что его отправили на экзамен с подтвержденным диагнозом COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В социальных сетях обрушились с критикой на семью выпускника из Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО) за то, что ребёнок пришёл на ЕГЭ по русскому языку с подтверждённым диагнозом коронавирус. В департаменте образования ЯНАО URA.RU сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Во «ВКонтакте» анонимный пользователь сообщил, что ученик 11 класса школы №1 пришёл на экзамен заболевшим, но без явных симптомов коронавируса. При этом родители выпускника уже получили результаты теста с подтверждением диагноза и постановление о самоизоляции. «Там и родители и сам этот школьник о диагнозе знал, но побоялся не прийти на экзамен, ну или родители его настращали, что если он пропустит, то уже никуда не поступит. А симптомов не было никаких», — предположил пользователь Коля Вануйто. «Нужно срочно всех контактных с ним изолировать, если это правда!!! А родителям его хороших люлей вставить, что отправили чадо свое заражать других детей», — считает Виктория Фомина. «Так парню 18 лет! Взрослый уже, сам должен понимать последствия своего поступка!» — уверен Жека Кот.

В департаменте образования ЯНАО URA.RU не подтвердили и не опровергли факт наличия у ученика постановления регионального Роспотребнадзора, сославшись на закон о защите персональных данных, однако уточнили, что сейчас по данному факту проводят проверку. «Решение об ограничительных мероприятиях в отношении всех лиц, контактировавших с участником экзамена, будет приниматься Роспотребнадзором», — отметили в департаменте. В ведомстве также уточнили, что все участники ЕГЭ перед допуском на экзамен прошли обязательную термометрию. Всего было выявлено пять случаев повышения температуры у учеников, их не допустили к сдаче экзамена. «Считаем, что нападки в социальных сетях и особенно травля в этом случае неуместны. Стоит отметить, что организаторы готовы к разным ситуациям в нынешних условиях. Каждый ученик обеспечен средствами индивидуальной защиты, в аудиториях строго соблюдается социальная дистанция, работают аппараты обеззараживания воздуха, проводится тщательная дезинфекция. Никаких предпосылок для срыва ЕГЭ нет», — подчеркнули в департаменте, напомнив, что те, кто не сдал экзамен в основной поток, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни. Экзамены будут принимать 24—25 июля или в дополнительный период 3—8 августа.

По данным оперативного штаба ЯНАО по коронавирусу 8 июля в Тарко-Сале зарегистрировано 332 случая заражения, 21 из них за последние сутки, 69 человек выздоровели. Выше заболеваемость только в Новом Уренгое — там 2 510 случаев заражения (17 — за сутки) и 447 выздоровели. При этом в городах региона уже следуют санкции. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новом Уренгое заявил о своих претензиях в адрес компаний, являющихся подрядчиками предприятий ТЭК. Как сообщили URA.RU источники, близкие к оперштабу, глав предприятий, небрежно относящихся к организации обсерваторов для вахтовиков, стали по одному вызвать для объяснений. Помимо этого, в Салехарде состоялось первое заседание суда по факту несоблюдения режима повышенной готовности в Новом Уренгое. 7 июля решением Салехардского городского суда АО «Краснодаргазстрой» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.