Адвокаты предположили, в чем ФСБ обвиняет Сафронова

Сафронов в своих публикациях освещал оружейные переговоры и контракты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Дело о госизмене, возбужденное в отношении советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова, вероятно, связано с контрактом на поставку российских комплексов «Искандер» в Алжир. Именно этот период фигурирует в следственных материалах. Об этом заявили адвокаты арестованного.

По словам адвокатов Ивана Сафронова, в качестве адресата сведений в следственных материалах указана Чехия, а получение задания, выполнение которого вменяют подозреваемому, относится к 2017 году. Именно в это время происходили поставки российских ракетных комплексов «Искандер» в Алжир, что сопровождалась большим давлением на эту страну со стороны США. Отмечается, что в период с 2015 по 2018 года Иван Сафронов в своих публикациях подробно освещал оружейные переговоры и контракты. Адвокат полагает, что спецслужбы работали над делом бывшего журналиста уже давно. Уголовное дело было возбуждено 6 июля, однако в суд следователь принес семь прошитых и пронумерованных томов.

«С момента возбуждения дела прошли всего сутки. Наверное, это какие-то оперативно-розыскные материалы. Нам их никто не показывал, и мы их не видели, поэтому можем только предполагать, что там находится. Это говорит об объеме подготовки и времени, которое понадобилось спецслужбам, чтобы возбудить дело», — цитируют «Известия» адвоката Евгения Смирнова.

Он предположил, что «разработка Ивана» началась год назад или больше. По словам Смирнова, защитники до сих пор не понимают, в чем конкретно обвиняется Иван Сафронов. Он утверждает, что на суде адвокатам показали только постановление о возбуждении дела. Документы, которые обосновывают выдвинутые против Ивана подозрения, планируется представить в понедельник во второй половине дня, когда Ивану должны предъявить обвинение, отметил он.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на спецслужбы Чехии. Журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Он проведет в СИЗО до 6 сентября, передает телеканал 360. Агентство URA.RU подготовило подробную хронику первого дня дела Сафронова. В среду, 8 июля, защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-холла сообщил журналистам, что Кремль не будет вмешиваться в дело о госизмене.

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