Пенсионерам обещают единовременные выплаты свыше 12 тысяч рублей

Ранее в Госдуме предложили повысить выплаты пенсионерам . Депутаты от «Справедливой России» считают, что нужно ввести ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам, достигшим возраста 75 лет. Сейчас такие доплаты положены людям старше 80 лет.

По словам Сафронова, когда у пожилых людей накапливается минимальная сумма, то ее можно получить единовременно или по частям. Профессор отметил, что подавляющее большинство российских пенсионеров прибегают к первому варианту выплат, пишет портал « Экономика сегодня ». По закону, минимальная выплата для пенсионеров должна составлять не менее 12 тысяч рублей, но у ряда получателей она даже больше.

Более 1,5 млн российских пенсионеров могут рассчитывать в этом году на единовременную выплату в сумме 12 700 рублей. Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, выплата формируется в рамках программы накопительного пенсионного страхования.

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