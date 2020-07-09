08 июля 2020

Пенсионерам обещают единовременные выплаты свыше 12 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пенсионер, дед, пожилой человек, голуби
Пенсионерам в рамках программы накопительного пенсионного страхования проведут единовременные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 1,5 млн российских пенсионеров могут рассчитывать в этом году на единовременную выплату в сумме 12 700 рублей. Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, выплата формируется в рамках программы накопительного пенсионного страхования.

По словам Сафронова, когда у пожилых людей накапливается минимальная сумма, то ее можно получить единовременно или по частям. Профессор отметил, что подавляющее большинство российских пенсионеров прибегают к первому варианту выплат, пишет портал «Экономика сегодня». По закону, минимальная выплата для пенсионеров должна составлять не менее 12 тысяч рублей, но у ряда получателей она даже больше.

Ранее в Госдуме предложили повысить выплаты пенсионерам. Депутаты от «Справедливой России» считают, что нужно ввести ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам, достигшим возраста 75 лет. Сейчас такие доплаты положены людям старше 80 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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