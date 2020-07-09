Пенсионерам обещают единовременные выплаты свыше 12 тысяч рублей

Более 1,5 млн российских пенсионеров могут рассчитывать в этом году на единовременную выплату в сумме 12 700 рублей. Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, выплата формируется в рамках программы накопительного пенсионного страхования.
По словам Сафронова, когда у пожилых людей накапливается минимальная сумма, то ее можно получить единовременно или по частям. Профессор отметил, что подавляющее большинство российских пенсионеров прибегают к первому варианту выплат, пишет портал «
Ранее в Госдуме предложили повысить выплаты пенсионерам. Депутаты от «Справедливой России» считают, что нужно ввести ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам, достигшим возраста 75 лет. Сейчас такие доплаты положены людям старше 80 лет.