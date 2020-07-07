В Госдуме предложили повысить выплаты пенсионерам

Депутаты считают, что ежемесячные выплаты необходимы пенсионерам от 75 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагают поддержать пожилых граждан дополнительными выплатами. Предполагается, что ежемесячно пенсионерам будет положена доплата в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.

Ранее такая выплата была положена лишь людям, достигшим возраста 80 лет. Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, депутаты предложили снизить эту планку на 5 лет. По их мнению, дополнительные выплаты необходимы пенсионерам от 75 лет.

«Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около пяти тысяч рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии», — цитирует Миронова ФАН .

Ранее сообщалось, что пожилые россиянки могут рассчитывать на новую прибавку к пенсии, если в свое время брали отпуск по уходу за ребенком. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы.