У Антона Удальева появились два соперника, которых пермские политологи всерьез не воспринимают Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

На довыборы депутатов заксобрания Пермского края по округу №17 заявились представители от ЛДПР и КПРФ. Данная информация содержится в системе ГАС «Выборы». Округ примечателен тем, что в выборах здесь участвует вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев.

Согласно данным системы, от пермского реготделения ЛДПР выдвинут помощник депутата Алексей Баландин. Пермское отделение КПРФ выдвинуло Марата Галимуллина (индивидуальный предприниматель). Они стали первыми соперниками для пермского вице-премьера Антона Удальева, который выдвинут от реготделения «Единой России».

В беседе с URA.RU политолог Людмила Ознобишина отметила, что основных оппонентов для Удальева ждали именно от парламентских партий. Но она отмечает, что КПРФ и ЛДПР «демонстрируют тактику олимпийского принципа — главное участие». «Остается дождаться решения „Справедливой России“, которые собирались выдвинуть по округу Александра или Сергея Репиных [отец — кандидат в губернаторы Пермского края — и сын] и видимо окончательно разорвать отношения с краевой властью», — отмечает Ознобишина.

«Представителей КПРФ и ЛДПР нельзя назвать реальными соперниками для „единороса“. Пока остается интрига: выдвинется ли Сергей Репин. На это остается ровно неделя», — рассказывает политолог Алексей Чусовитин. По мнению Ознобишиной, от более серьезных кандидатур ЛДПР и КПРФ решили отказаться из-за срока полномочий — кандидат получит только год в заксобрании региона (в 2021 году будут выборы нового созыва).

Довыборы в заксобрание Пермского края пройдут в единый день голосования — 13 сентября. У желающих принять участие в кампании есть время до 16 июля, чтобы заявить свою кандидатуру.