Сергей Фургал направлялся в самолет в сопровождении сотрудников правоохранительных органов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москву доставили задержанного по подозрению в организации убийств и покушении на убийство губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На опубликованных кадрах видно момент его посадки в самолет до столицы РФ.

На видео запечатлено, как глава региона выходит из автомобиля с вещами, его сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Далее они вместе поднимаются по трапу самолета.

Следственный комитет России ранее опубликовал снимки и видео задержания губернатора. Против главы региона возбуждено уголовное дело. По данным следствия, губернатор является организатором покушения на убийство, а также убийств ряда предпринимателей, передает телеканал 360. URA.RU предсказывало уголовное дело против главы Хабаровского края. Собеседники издания предупреждали об этом еще в мае текущего года. Региональное отделение ЛДПР высказалось по поводу задержания своего однопартийца Фургала. Как сообщил член координационного совета местного отделения партии Захар Синяговский, пока главу региона не исключат из ЛДПР. Жители Хабаровского края создали петицию в поддержку губернатора. Они подчеркивают, что не допустят его отставки.

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