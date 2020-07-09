Лоза заявил, что играющие в КВН студенты позорят свои вузы

Юрий Лоза уверен, что юмором в России занимаются почти одни недоучки Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Музыкант Юрий Лоза заявил, что студенты, которые играют в КВН, являются позором для своих вузов. Он отметил, что из-за игры страна потеряла множество специалистов.

«Ни один институт не станет гордиться недоученным студентом, а у нас их портреты в институтах на самом видном месте, как „доска почета“ какая-то. А на самом деле это позор для учебного заведения», — заявил Лоза в интервью «Вечерней Москве». Он считает, что для юмориста важно специальное образование. По словам Лозы, в России комедией занимаются практически одни недоучки, а «КВН вышиб из нашей экономики тысячи студентов».

Ранее Лоза прокомментировал заявление певца Филиппа Киркорова, который во время пародии на Елену Малышеву назвал артиста никому не нужным аппендицитом, пишет агентство Nation News. Музыкант предположил, что Киркорову просто захотелось задеть его таким образом. Также Лоза советовал артистам, которым не хватает денег из-за пандемии, браться за любую работу. В частности, разгружать вагоны.

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