После задержания Фургала власти Хабаровского края в шоке

Губернатора задержали утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на то, что разговоры о возможности уголовного преследования губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходили давно, арест губернатора стал неожиданностью и дезориентировал местную власть. Об этом «URA.RU» сообщила политический обозреватель с Дальнего Востока Ольга Кишаковская.

«Для многих это было неожиданно и произвело эффект шоковой терапии», — прокомментировала Ольга Кишаковская. Она добавила, что неожиданностью стали тяжелые уголовные статьи, которые вменяют в вину Фургалу. «Губернаторов или чиновников чаще всего наказывают за коррупцию или превышение должностных полномочий», — отметила она.

Выяснить, кто руководит регионом в отсутствии губернатора, не удалось. В приемной Фургала URA.RU заявили, что в регионе «нет исполняющего обязанности губернатора» и предложили обратиться в пресс-службу. Однако дозвониться ни на один из телефонов комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края не удалось. Также никто не ответил на звонок в приемной первого заместителя губернатора Юрия Золочевского, который должен замещать главу региона во время его отсутствия.

Отметим, что оба первых заместителя Фургала — Юрий Золочевский и Владимир Хлапов (первый зам, руководитель аппарата губернатора) — пришли в правительство после его победы на выборах.

Следственный комитет России ранее опубликовал снимки и видео задержания губернатора. Против главы региона возбуждено уголовное дело. По данным следствия, губернатор является организатором покушения на убийство, а также убийств ряда предпринимателей, передает телеканал 360. URA.RU предсказывало уголовное дело против главы Хабаровского края. Собеседники издания предупреждали об этом еще в мае текущего года. Региональное отделение ЛДПР высказалось по поводу задержания своего однопартийца Фургала. Как сообщил член координационного совета местного отделения партии Захар Синяговский, пока главу региона не исключат из ЛДПР. Жители Хабаровского края создали петицию в поддержку губернатора.

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