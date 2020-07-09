Коэффициент распространения болезни растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксированы 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 8 — амбулаторно», — уточняется в сообщении. Таким образом, общее число инфицированных составило 4225 человек. Коэффициент распространения болезни растет и на сегодня составляет 1,2 (на 8 июля — 1,1, 7 июля — 0,96). Этот показатель является одним из ключевых для поэтапного снятия карантина (для перехода на второй этап коэффициент должен быть ниже 0,8).

По данным правительства региона, за прошедшие сутки из пермских больниц выписаны 100 пациентов (общее число с начала пандемии в крае: 3167). Зафиксировано четыре смерти (всего 88) от коронавируса.

Ограничительные меры в Пермском крае продлены до 14 июля. Для пермяков старше 65 лет карантин продлен до 26 июля.