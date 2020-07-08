В Пермском крае резко выросло число больных коронавирусом

За последние сутки подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции в Пермском крае. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперштаба Москвы.
«Пермский край — 86 [новых случаев]», — сказано в сообщении оперштаба. Ранее несколько дней подряд фиксировался почти одинаковый рост — ежедневно чуть более 50 заражений. Среди новых инфицированных большинство — женщины (52). Кроме того, 30 мужчин, а также четыре ребенка, сообщается на официальном сайте правительства края.
Общее число зараженных в Пермском крае на данный момент составило 4155 случаев. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 7 июля — 0,96). «Даже сейчас жителям Прикамья стоит сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты», — напомнил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.
По данным регионального оперштаба, за предыдущие сутки из медучреждений региона выписано 126 пациентов. Накануне в крае было принято решение
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