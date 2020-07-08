В Пермском крае резко выросло число больных коронавирусом

Общее число зараженных в Пермском крае составило 4155 случаев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции в Пермском крае. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперштаба Москвы.

«Пермский край — 86 [новых случаев]», — сказано в сообщении оперштаба. Ранее несколько дней подряд фиксировался почти одинаковый рост — ежедневно чуть более 50 заражений. Среди новых инфицированных большинство — женщины (52). Кроме того, 30 мужчин, а также четыре ребенка, сообщается на официальном сайте правительства края.

Общее число зараженных в Пермском крае на данный момент составило 4155 случаев. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 7 июля — 0,96). «Даже сейчас жителям Прикамья стоит сохранять бдительность и использовать средства индивидуальной защиты», — напомнил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин.

По данным регионального оперштаба, за предыдущие сутки из медучреждений региона выписано 126 пациентов. Накануне в крае было принято решение продлить до 26 июля карантин для лиц старше 65 лет . Это связано с тем, что данная категория граждан наиболее уязвима перед инфекцией. Режим самоизоляции для остальных жителей Пермского края продлен до 14 июля.