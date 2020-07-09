Сотрудникам районных администраций Екатеринбурга сократили премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работникам районных администраций Екатеринбурга урезали премиальную часть зарплаты, сообщило URA.RU несколько чиновников. По словам собеседников агентства, если до начала пандемии премиальная часть составляла 50% от установленного оклада, то впоследствии она сократилась сначала до 30%, а затем — до 25%. Кроме того, со слов источников известно о четырехкратном снижении размера квартальных премий — со 100% от оклада до 25%.

Зарплата чиновников формируется из нескольких частей: оклада, ежемесячной премии и других надбавок (срок муниципальной службы, классный чин и так далее). «В апреле премии были урезаны до 30%, сейчас за июнь мы получили 25% от оклада. Говорят, что районам вернут квартальные премии (раньше они были 100% от оклада), но в размере уже 30%. И на выходе у многих специалистов не получится и 30 тысяч заработать. По сути, получаем, как продавцы-консультанты в „Красном и белом“», — рассказал URA.RU муниципальный служащий.

Другой источник URA.RU отметил, что сотрудники районных администраций также не получили премий за работу во время голосования по поправкам в Конституцию, хотя многие из них были заняты на участках — в том числе в выходные дни. Коснулись ли указанные урезания работников городской администрации, оперативно узнать не удалось, однако известно, что премиальных выплат за работу на плебисците в «сером доме» так же не было. В пресс-службе мэрии пока не ответили на вопрос корреспондента.

В конце мая URA.RU писало о проблемах с начислением чиновникам Екатеринбурга квартальных премий. Тогда инсайдеры предполагали, что это является одной из составляющих аппаратного спора между между вице-мэром по финансам Мариной Андрусь (является противником лишних бюджетных расходов в условиях кризиса) и начальником кадрового департамента Еленой Хазовой. А в апреле стало известно о 5-процентном сокращении фонда оплаты труда. Источники агентства подчеркивали, что речь идет об экономии на пустующих вакансиях.