В регионе свободны менее 15% мест в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области свободно лишь 910 мест для больных коронавирусом из 6 088, или 14.9% от общего количества. Об этом говорят данные уральского полпредства.

Количество свободных коек меньше, чем требуется региону в соответствии с приказом Минздрава РФ от 19 марта о перепрофилировании больниц под COVID-госпитали. В соответствии с приказом, в регионе должно быть организовано не менее 2 898 коек и свободны не менее 1 449 (то есть 50%). Таким образом, Свердловская область не выполняет формальных требований для снятия коронавирусных ограничений.

По данным оперштаба, сейчас в Свердловской области снижается количество пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов, и увеличивается число пациентов с признаками ОРВИ. Из всех госпитализированных пациентов 135 находятся в реанимации, 58 — на аппаратах ИВЛ, 166 — в тяжелом состоянии.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил карантин в Свердловской области в понедельник, 6 июля. Ограничительные меры действуют до 13 июля. В регионе разрешена работа магазинов с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, спа-салонов, организаций оздоровительного отдыха для детей, а также автошкол, библиотек и летних веранд. Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, не работают ТРЦ (но могут действовать отдельные магазины в них — в том числе продуктовые), кафе и рестораны работают в режиме «на вынос» или обслуживают клиентов на летних верандах.